Москва, 24 июня, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Украинские нацисты под контролем 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят провокацию в Одессе на кладбище жертв эпидемии чумы в Одессе, сообщил 24 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

С этой целью на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе (район Привоза, холм Чумка, улица Водопроводная) были размещены артиллерийские орудия и РСЗО, в результате удара по которым можно поднять шум о возникшей биологической опасности.

«Достоверно установлено, что специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы», — сказал Мизинцев.

По расчёту украинских нацистов, если российские войска нанесут удар по этому скоплению украинской техники, Киев сможет распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности по вине России.