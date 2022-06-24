Брюссель, , 22:55 — REGNUM Саммит «ЕС — Западные Балканы», состоявшийся 23 июня в Брюсселе, сделал счастливым только одного человека — «того парня, который сидит в Кремле». Об этом заявила докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон 24 июня.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

По мнению фон Крамон саммит стал полным провалом. Представителей стран региона Евросоюз пригласил в Брюссель, но при этом «ничего им не дал».

«Босния (Босния и Герцеговина — ИА REGNUM) не получила статус кандидата. Что еще хуже, Северная Македония и Албания не получили разрешение на начало переговоров о присоединении, а Косово не получило либерализацию визового режима — этот вопрос затягивается уже четыре года», — процитировал портал «Косово онлайн» слова фон Крамон.

Говоря о проекте «Открытые Балканы», депутат Европарламента отметила, что речь идет об инициативе, не основанной «на принципах, стандартах и критериях», и если ЕС продолжит поддерживать этот процесс, он может «подорвать процесс евроинтеграции, основанной на заслугах».

Напомним, что Евросоюз настаивает на том, что страны Западных Балкан должны стать частью ЕС, и требует от них согласовать свою политику с политикой Брюсселя, не обозначая никаких конкретных сроков приема этих государств в свой состав.