Токио, 24 июня, 2022, 22:42 — ИА Регнум. На основе популярной манги «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» выпустят новое аниме. Об этом 24 июня сообщили официальные страницы франшизы в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Пока администрации аккаунтов ничего не рассказала о формате проекта, таким образом, пока не ясно, будет это полнометражный фильм или новый сериал. Ожидается, что подробности появятся позже. Отметим, что 24 июня 2022 года в эфир вышел финальный эпизод третьего сезона сериала на основе одноимённой манги.

Для справки: комедийную романтическую мангу «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» мангака Аки Акасаки публикует в японских журналах Miracle Jump и Weekly Young Jump издательства Shueisha с 19 мая 2015 года. Сюжет рассказывает о том, как девушка Кагуя Синомия и молодой человек Миюки Сироганэ, являющиеся руководителями ученического совета, влюбляются друг в друга. Из-за своих характеров герои решают ни в коем случае не признаваться в своих чувствах, поскольку каждый из них считает, что в этом случае проиграет другому.