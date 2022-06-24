Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на «Алых парусах» назвал выпускников «наследниками» и поприветствовал приглашенных на праздник выпускников из Донбасса. Глава города дал официальное начало празднику, ударив в рынду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«Добрый вечер, наследники! Добрый вечер, Санкт-Петербург! Сегодня удивительная и волшебная ночь, — заявил Беглов. — России необходимы ваши Победы, ваши знания и таланты».

Губернатор подчеркнул, что в нашей стране исполняются мечты. А сейчас в нашем государстве наступает эпоха побед. Он также напомнил, что на празднике присутствуют дети из Донбасса.

«Сегодня с нами наши ребята из Донбасса и нашего города-побратима Мариуполя. Они здесь с нами на Дворцовой. Они с нами навсегда!», — подчеркнул Александр Беглов. Напомним, в Петербург также пригласили выпускников из Луганска.

Вместе с губернатором вчерашние школьники скандировали «Россия! Россия!».

«В добрый путь», — заключил глава города и ударил в рынду.

Отметим, что первой в концертной программе «Алых парусов» выступила певица Миа Бойко.