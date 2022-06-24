Мадрид, , 22:41 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес 24 июня заявил, что Испания готова поддержать отмену визового режима для граждан Косово в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии 2016 года, несмотря на непризнание Косово.

Совместное заседание правительств Албании и Косово Mod.gov.al

Как сообщает албанское новостное агентство Gazeta Express, политик подчеркнул, что Испания конструктивно подходит к вопросу об отмене виз для Косово.

Заявление было сделано в ходе пресс-конференции на полях заседания Европейского совета. Напомним, независимость Косово в ЕС не признают пять государств — Испания, Кипр, Греция, Румыния, Словакия.

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