Ижевск, 24 июня, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

пресс-служба правительства Удмуртии Главы Удмуртии Александр Бречалов и корпорации Туризм. РФ Сергей Суханов

Соглашение позволит синхронизировать работу по развитию туристической отрасли в республике, создать качественный турпродукт и продвинуть Удмуртию на внутреннем и международном рынках.

Суханов отметил, что в настоящее время вместе с региональной властью корпорация прорабатывает проект всесезонного курорта «Нечкино» на берегу Камы в национальном заповеднике. Он расположен в 45 км от Ижевска. Здесь планируется создать термальный комплекс, около 10 горнолыжных трасс, несколько сноупарков, инфраструктуру для спортивного туризма, командных игр, экотропы, для любителей рыбалки — рыбацкий пруд, а также 120 номеров для приема туристов.

По мнению главы корпорации, в будущем проект внесет огромный вклад в повышение привлекательности Удмуртии для туристов из разных регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года Удмуртию посетили 582 тыс. человек. По сравнению с доковидным уровнем турпоток восстановился на 82%. Ожидается, что в 2022 году в республику приедут около 745 тыс. туристов.

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