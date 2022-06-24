Москва, 24 июня, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Российские отряды разминирования из состава Вооруженных сил и МЧС за последние сутки нашли и обезвредили на территории республик Донбасса более 1,3 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил 24 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mil.ru Сапёры перед разминированием

«Всего проверено 3541,68 гектара территории (в том числе за сутки — 22,89 гектара), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог», — рассказал Мизинцев.

«Обнаружено и обезврежено 32 465 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 1307», — уточнил он.