Скопье, , 22:40 — REGNUM Европейское статистическое агентство Eurostat в новом отчете сообщает, что Северная Македония находится на втором месте после Мальты по доле работающих в игорном бизнесе среди занятых.

Незаконный игорный бизнес Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Среди 797 600 занятых в Северной Македонии в 2019 году 10 300 человек работали в игорных заведениях, что составляет 1,31%. На Мальте число работающих в этом секторе выше в силу специализации страны на онлайн-казино — 3,73%.

Меньше всего доля занятых в игорном бизнесе в Турции, где она составляет 0,04%. При этом число работников игорного бизнеса в этой стране даже немногим выше, чем в Македонии — 11 400.

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