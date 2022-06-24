Скопье, 24 июня, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Европейское статистическое агентство Eurostat в новом отчете сообщает, что Северная Македония находится на втором месте после Мальты по доле работающих в игорном бизнесе среди занятых.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Незаконный игорный бизнес

Среди 797 600 занятых в Северной Македонии в 2019 году 10 300 человек работали в игорных заведениях, что составляет 1,31%. На Мальте число работающих в этом секторе выше в силу специализации страны на онлайн-казино — 3,73%.

Меньше всего доля занятых в игорном бизнесе в Турции, где она составляет 0,04%. При этом число работников игорного бизнеса в этой стране даже немногим выше, чем в Македонии — 11 400.