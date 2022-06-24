Москва, , 22:23 — REGNUM Присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) Россия не будет, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 24 июня.

Мария Захарова МИД России

Заявление сделано в связи с завершением первой Конференции государств-участников (КГУ) Договора о запрещении ядерного оружия, прошедшей в Вене 21 — 23 июня.

Представитель МИД России отметила, что Москва считает разработку ДЗЯО «преждевременной, ошибочной и по сути контрпродуктивной», поскольку этот договор не помогает снизить нарастающие ядерные риски «и ни на шаг не приближает человечество к заявленной в нём цели».

Напротив, заложенный в договоре подход способствует «нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами», а также «не учитывает военно-политическую и военно-стратегическую обстановку».

Более того, ДЗЯО противоречит принципу, согласно которому «ядерное разоружение должно осуществляться так, чтобы это вело к повышению уровня безопасности для всех». Россия не считает себя в чём-либо связанной этим, не имеющим к ней отношение договором.

Мария Захарова «Россия не намерена присоединяться к данному соглашению и имеет в виду следовать пониманию, что договор не устанавливает какие-либо универсальные стандарты — ни сейчас, ни на перспективу».

Российский дипломат, комментируя заявления Запада о якобы предпринятом Москвой «ядерном шантаже», подчеркнула: «со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит». Подходы Москвы основаны исключительно на логике сдерживания, особенно с учётом политики НАТО.

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