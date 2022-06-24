Ижевск, 24 июня, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Для расширения номерного фонда Удмуртии в рамках первоочередных мер правительства России по поддержке экономики выделено 150 млн рублей на создание модульных отелей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита на строительную площадку первого в регионе модульного отеля «Экопарк «Окна в лес».

Rostov-gorod.ru Строительство модульного здания

Он отметил, что средства на развитие туристической отрасли в размере 4 млрд рублей распределены между 19 регионами России.

«На сегодняшний день общий номерной фонд республики — около 5,5 тыс. номеров. В основном это гостиницы категории 3*. Но в условиях роста внутреннего турпотока запрос туристов не удовлетворен», — пояснил зампред правительства РФ.

По его словам, по итогам прошлого года турпоток в республику составил 582 тыс. человек, к доковидному уровню показатель восстановился на 82%. Власти Удмуртии ожидают, что в этом году республику посетят 745 тыс. человек.

«В связи с геополитической ситуацией происходит перераспределение туристических потоков в пользу отдыха и поездок по России. Здесь надо увидеть свои возможности, например, по развитию популярных в ПФО видов туризма — экологического, культурно-познавательного, делового; использовать свой потенциал в полном объеме», — полагает полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в новом комплексе уже построено пять домов, всего по проекту их 17. Для пополнения номерного фонда экопарк участвует в проекте Ростуризма. До конца года в республике появится всего 100 таких домов.

«Для региона — это огромный шаг в сторону туристической привлекательности», — уверен Бречалов.

Зампреду правительства РФ и полпреду президента России в ПФО представили три приоритетных туристических инвестиционных проекта, направленные на комплексное развитие городов: Ижевск — оружейная столица, Воткинск — родина Чайковского, Сарапул – купеческий город-курорт.

Глава Удмуртии отметил, что в этом году будет перезапущен туристический сайт-путеводитель, где будет собрана вся информация обо всех привлекательных точках республики и объектах размещения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что на территории курорта «Нечкино» планируется построить термальный комплекс и гостиницу. Удмуртия планирует реализацию проекта совместно с корпорацией Туризм. рф. В мае планировалось, что будут построены 100 модульных домиков-отелей. Сообщалось и о выделении федеральной субсидии, однако наполовину проект должен финансировать инвестор, который занимается строительством.

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