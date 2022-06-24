Вашингтон, , 22:17 — REGNUM В создании игры Redfall разработчикам из Arkane помогает самая «таинственная» студия компании Bethesda. Об этом 24 июня сообщает портал GamesRadar.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

В письме, которое геймерам разослал по электронной почте креативный директор Redfall Харви Смит, отмечается, что команда Arkane Austin работает над проектом совместно с компанией Roundhouse. К сожалению, он не сообщил, над чем именно работают сотрудники этой студии Bethesda.

Для справки: Roundhouse была основана в 2019 году, но фактически компания существует с 1997 года. Ранее геймеры знали её как Human Head Studios, эта команда работала над игрой Prey 2006 года. Впоследствии Human Head планировала выпустить сиквел Prey, но проект был закрыт в 2014 году (в итоге новый Prey выпустила Arkane).

В 2019 году студия судилась с Ragnarok Game LLC из-за игры Rune II, результатом процесса стало то, что Human Head закрылась, но буквально через несколько дней большинство сотрудников компании уже работали в Bethesda под вывеской Roundhouse. С тех пор СМИ ничего не сообщали о том, чем занимается эта команда.

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