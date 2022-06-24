Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Известный актёр Крис Эванс сменил свой iPhone впервые за семь лет. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter 24 июня.

Крис Эванс Gage Skidmore

Так, артист был вынужден заменить свой iPhone 6s на последнюю модель линейки Apple — iPhone 13. Как отметил Эванс, он бы и дальше продолжил пользоваться привычным смартфоном, однако он «умер».

Напомним, издание Forbes в 2019 году включило Криса Эванса в рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира. Годовой доход артиста оценивается в более чем $40 млн.

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