Вашингтон, 24 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Известный актёр Крис Эванс сменил свой iPhone впервые за семь лет. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter 24 июня.

Gage Skidmore Крис Эванс

Так, артист был вынужден заменить свой iPhone 6s на последнюю модель линейки Apple — iPhone 13. Как отметил Эванс, он бы и дальше продолжил пользоваться привычным смартфоном, однако он «умер».

Напомним, издание Forbes в 2019 году включило Криса Эванса в рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира. Годовой доход артиста оценивается в более чем $40 млн.