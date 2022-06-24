София, 24 июня 2022, 22:25 — REGNUM Экс-глава МИД Болгарии Екатерина Захариева 24 июня прокомментировала предложение Франции по отмене вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик одобрила предложение президента Франции Эммануэля Макрона, однако заявила, что оно не получило надлежащего успеха из-за отсутствия политической воли у руководства Северной Македонии и Албании.
По словам Захариевой, македонская сторона в резкой форме отказалась принять французское предложение, а премьер-министр Болгарии Кирил Петков «усугубил дело». Болгарский политик подчеркнула, что Северной Македонии придется выполнить требования Болгарии «если она действительно хочет в ЕС».
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