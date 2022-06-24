София, , 22:25 — REGNUM Экс-глава МИД Болгарии Екатерина Захариева 24 июня прокомментировала предложение Франции по отмене вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик одобрила предложение президента Франции Эммануэля Макрона, однако заявила, что оно не получило надлежащего успеха из-за отсутствия политической воли у руководства Северной Македонии и Албании.

По словам Захариевой, македонская сторона в резкой форме отказалась принять французское предложение, а премьер-министр Болгарии Кирил Петков «усугубил дело». Болгарский политик подчеркнула, что Северной Македонии придется выполнить требования Болгарии «если она действительно хочет в ЕС».

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