Рим, , 22:06 — REGNUM За три года действия в Италии пенсионной реформы «Правило 100» было подано лишь 380 тысяч заявлений на досрочное получение пенсий, значительно меньше, чем ожидалось, сообщили 24 июня в Пенсионном фонде.

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Указанная норма действовала в 2019—2021 годах и предполагала, что гражданин может выйти на пенсию не в 67 лет (как по обычному сценарию), а в 62, но только в том случае, если имеет 38 лет стажа (сумма возраста и стажа не должна быть менее 100).

Часть наблюдателей полагают, что «низкий спрос» на досрочные пенсии объясняется желанием граждан по возможности продолжать работать и таким образом сохранить более высокий уровень дохода.