Санкт-Петербург, , 22:11 — REGNUM Новым ведущим лучшего в России праздника выпускников «Алые Паруса» стал Владимир Маркони. Выпускникам открыли секрет 24 июня, в начале основной части концертной программы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Соведущей стала певица Алсу, которая в один из предыдущих праздников была хедлайнером концерта.

Выпускники на Алых парусах Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Один из ведущих рубрик программы «Вечерний Ургант» Маркони поприветствовал выпускников, назвав их «светлым будущим нашей страны».

«Это ваша ночь, это ваш праздник», — сказал Владимир.

Напомним, что владельцы проекта «Алые паруса» решил отказаться от кандидатуры телеведущего Ивана Урганта в качестве соведущего «Алых парусов». Об официальных причинах такого решения до сих пор неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: Перед началом «Алых парусов» выпускники водят хороводы на Дворцовой площади