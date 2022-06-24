Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Новым ведущим лучшего в России праздника выпускников «Алые Паруса» стал Владимир Маркони. Выпускникам открыли секрет 24 июня, в начале основной части концертной программы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Соведущей стала певица Алсу, которая в один из предыдущих праздников была хедлайнером концерта.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Выпускники на Алых парусах

Один из ведущих рубрик программы «Вечерний Ургант» Маркони поприветствовал выпускников, назвав их «светлым будущим нашей страны».

«Это ваша ночь, это ваш праздник», — сказал Владимир.

Напомним, что владельцы проекта «Алые паруса» решил отказаться от кандидатуры телеведущего Ивана Урганта в качестве соведущего «Алых парусов». Об официальных причинах такого решения до сих пор неизвестно.