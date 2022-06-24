Рим, 24 июня, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Оппозиционная правоконсервативная партия «Братья Италии» может рассчитывать на 22,6% голосов избирателей, таковы опубликованные 24 июня итоги опроса YouTrend.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Это самый высокий в истории партии показатель. «Братья Италии» — единственная из крупных политических сил страны, которая не входит в «широкую» правящую коалицию (где работают либералы, популисты и две правые партии).

Леволибералы из Демократической партии могут рассчитывать на 21,1% голосов, правоконсерваторы из «Лиги» — 15,9%, популисты из «Движения 5 звезд» — 12,9%.