Манчестер, Великобритания, 24 июня, 2022, 21:55 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» и «Лидс Юнайтед» согласовали трансфер 26-летнего центрального полузащитника сборной Англии Калвина Филлипса. Как сообщает издание Sky Sports, «горожане» заплатят 45-50 миллионов фунтов за трансфер футболиста.

«Манчестер Сити»

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Калвин Филлипс принял участие в двадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость Калвина Филлипса, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Текущее соглашение английского футболиста в «Лидс Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2024 года.