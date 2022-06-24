Севилья, Испания, 24 июня, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес опроверг информацию о том, что 23-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной Польши Себастьян Шиманьски входит в сферу трансферных интересов испанского клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Себастьян Шиманьский (справа)

«Интерес «Севильи» к Шиманьски? Это неправда. Мы не заинтересованы в этом игроке», — цитирует Хесуса Гомеса издание Sport24.

Ранее сообщалось, что Себастьян Шиманьски принял решение покинуть московский клуб в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне польский полузащитник принял участие в 27-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также футболист получил пять желтых карточек.

Себастьян Шиманьски выступает за «Динамо» с 1 июля 2019 года после перехода из варшавской «Легии» за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Польши, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.