Рим, , 21:51 — REGNUM 49,2% жителей Италии не считают верной внешнюю политику правительства на российско-украинском направлении, таковы опубликованные 24 июня итоги опроса Termometro Politico.

42,4% граждан, в частности, полагают, что Италия должна занимать нейтральную позицию, а сейчас экономика страны страдает из-за участия итальянских политиков «в войне, которая нас не касается».

Еще 6,8% респондентов выбрали вариант ответа «Надо было воспользоваться конфликтом как поводом для сближения с Россией и получения энергоносителей по более выгодным ценам».