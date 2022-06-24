Приштина, , 21:58 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 24 июня выступил перед собравшимися на выдаче дипломов выпускникам факультета общественной безопасности.

Джеляль Свечля Facebook.com/Xhelal-Sveçla

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что на Украине не воюет ни один гражданин Косово, а противоположные высказывания являются «только российской пропагандой».

Напомним, в Косово юридически наказуемо участие в вооруженных конфликтах за границами края.

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