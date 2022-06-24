Приштина, 24 июня 2022, 21:58 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 24 июня выступил перед собравшимися на выдаче дипломов выпускникам факультета общественной безопасности.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что на Украине не воюет ни один гражданин Косово, а противоположные высказывания являются «только российской пропагандой».
Напомним, в Косово юридически наказуемо участие в вооруженных конфликтах за границами края.
Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: США перенаправляют оружие с Украины в Косово и Албанию