Санкт-Петербург, , 21:53 — REGNUM Выпускники Санкт-Петербурга на празднике «Алые паруса» устроили хоровод на Дворцовой площади. Корреспондент ИА REGNUM узнал, чем занимаются зрители в ожидании основной концертной программы.

Хороводы на Дворцовой площади Татьяна Титаева © ИА REGNUM

На главной площади Петербурга ожидают начала концерта с участием звёзд отечественной эстрады. В это время выпускники «раскачиваются» и танцуют, а также патриотично скандируют «Россия!».

Зрители устроили хоровод, который затем перешёл в слэм (активность на концертах, цель которой массовые столкновения). Выпускники также образовали округ и танцевали в соревновательной манере.

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Ранее ИА REGNUM сообщал, кого бывшие школьники хотели бы видеть в качестве одного из артистов концерта, а кого в качестве ведущего.

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