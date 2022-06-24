Нижний Новгород, 24 июня, 2022, 21:47 — ИА Регнум. 23-летний хорватский опорный полузащитник и капитан «Шибеника» Марио Чурич может продолжить карьеру Российской Премьер-лиге. Как сообщает издание «Чемпионат», на футболиста претендует «Пари НН».

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В прошедшем сезоне ХФЛ 2021/22 Марио Чурич принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также хавбэк получил четыре желтые карточки.

Текущее соглашение Марио Чурича с «Шибериком» рассчитано до 15 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего хорвата в 1,3 миллиона евро.

Ранее «Пари НН» объявил о заключении с московским «Локомотивом» соглашения по аренде Дмитрия Рыбчинского.