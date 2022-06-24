Белвью, США, 24 июня, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В онлайн-магазине Steam компании Valve стартовала летняя распродажа игр. Информация была опубликована 24 июня на сайте сервиса.

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Как сообщает администрация платформы, её пользователи могут купить со скидкой тысячи игр, в том числе такие недавние хиты, как Dying Light 2 и Final Fantasy VII Remake Intergrade. В списке также присутствуют такие популярные проекты, как Deep Rock Galactic, Rust, Valheim, Black Mesa, Cyberpunk 2077, DayZ, Deathloop, Horizon Zero Dawn, Disco Elysium: The Final Cut и другие.

Для справки: распродажа продлится до 7 июля 2022 года. Отметим, что российские пользователи сервиса не смогут напрямую приобрести некоторые игры, поскольку издатели заблокировали их продажу через Steam в России. Например, им недоступны игры компаний Microsoft, Square Enix, CD Project и Techland.