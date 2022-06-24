Тирана, 24 июня, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Первый президент и глава Демократической партии Албании Сали Бериша 24 июня рассказал о цели «всенародного протеста», который он назначил на 7 июля.

Antje Wildgrube Сали Бериша

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, целью протеста политик назвал выступление народа «против этого враждебного его режима, который запустил руку в карман албанцев».

Политик напомнил, что стоимость хлеба и молока в стране выросла в семь раз, а растительное и сливочное масло теперь стоят в два раза выше, чем в среднем по ЕС.

По словам Бериши, инфляция является лишь ложным оправданием для повышения цен, при этом размер помощи со стороны государства сократился на 2%.