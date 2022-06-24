24 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:24 — REGNUM Информация, согласно которой министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории Германии части газопровода «Северный поток — 2», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Интересно, а что они по этой трубе транспортировать собираются? Немецкое пиво?» — задаётся вопросом Екатерина М.

Многие пользователи расценили такие намерения не иначе как подготовку к преступлению, потому что «Северный поток — 2» строился не только на немецкие деньги, да и сам газопровод находится в частной собственности.

«Это называется воровством. Сами запустить не дали, а теперь нагло и бесцеремонно отжимают трубу», — отмечает Даниил В.

«Прощай, неприкосновенность частной собственности! Германия расстаётся с принципами демократии. Пилите трубу на металлолом, а то она будет напоминать вам о былой цивилизованности», — подметил Константин С.

Некоторые комментаторы напоминают, что на Западе ещё совсем недавно стоял вой по поводу намерения руководства Российской Федерации национализировать предприятия, владельцы которых решили бежать из страны.

«Когда Россия национализировала самолёты (которые, к слову, Европа забирать и не хотела), то Запад чуть ли на части порвался от заявлений о воровстве. Что сейчас скажут, когда Германия захапает себе «Северный поток — 2» национализировать?» — интересуется Евгения О.

«Северный поток - 2» ПАО «Газпром»

Часть людей полагает, что Россия до последнего пыталась найти общий язык с иностранным бизнесом, а Германия сама доводит ситуацию до того, чтобы лишить Россию права владения частью газопровода.

«Россия собиралась проводить национализацию только тех предприятий, руководство которых объявило о своём уходе. Причём это национализацией-то трудно назвать в полной мере, потому что бизнес у иностранцев выкупался по рыночной цене. Причём те, кто передумали, у тех вообще никаких проблем не наблюдается. Как работали — так и работают. Тем же, кто решил на два стула сесть, пришлось выкручиваться, как «Макдоналдсу», к примеру, но и то, власти в России палки в колёса не вставляли», — пишет Николай К.

Ряд пользователей задался вопросом о том, каким образом немцы будут использовать национализированный кусок газопровода «Северный поток — 2».

«А смысл в этой национализации? Газа-то нашего у них всё равно в таком случае не будет. Будут собственноручно ветряки проворачивать, чтобы телевизор посмотреть, где расскажут о том, какая Россия плохая и как следует Украине помогать», — написала Алиса К.

«Зачем им кусок трубы? Они думают, что газ из неё будут добывать? Совсем разум потеряли?!» — удивляется Сергей М.

«Труба без газа — груда металлолома. Или они её планируют заполнить газами, выделяемыми при переваривании баварских сосисок?» — спрашивает Вацлав Ф.

Нашлись и те, кто предположили, что Германия может попросту распилить часть этой трубы и выручить средства от продажи металлолома, чтобы хоть как-то поправить свои дела в экономике.

«Мне кажется, что немцы готовы уже пилить эту трубу, а вырученные средства потратить на покупку того же российского газа, но втридорога», — предполагает Марат С.

Напомним, 24 июня журнал Spiegel опубликовал материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории Германии части газопровода «Северный поток — 2».