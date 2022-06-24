Вашингтон, 24 июня, 2022, 21:41 — ИА Регнум. США могут приостановить свои программы борьбы с пиратством и контрабандой для создания головной боли России и Китаю в сфере их морской торговли, сообщает 24 июня Counter Intelligence Global.

Цитата из видео КУДА ИСЧЕЗЛИ СОМАЛИЙСКИЕ ПИРАТЫ пользователя Pribambas TV Сомалийские пираты

По мнению авторов материала, в этом случае Москве и Пекину придётся тратить дополнительные ресурсы на охрану гражданских морских перевозок.

Это может случиться после того как от Белого Дома поступит «негласный» сигнал различным преступным группировкам на захват и ограбление судов стран-противниц Вашингтона с одновременным выводом кораблей ВМС США из пиратоопасных районов Мирового океана.

Авторы материала напоминают, что ВМС США на данный момент больше всех задействованы в международных операциях по борьбе с пиратством, поэтому простой отзыв кораблей американских ВМС из пиратоопасных районов будет иметь критическое значение, так как и другие сателлиты США сразу же не захотят тратить силы и ресурсы на эту проблему.