Кувшиново, Тверская область, 24 июня, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Трое детей утонули в Нижне-Негочанском водохранилище города Кувшиново Тверской области 24 июня, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

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Тела трёх мальчиков мальчиков 2014, 2016 и 2015 годов рождения были обнаружены в акватории водохранилища. По данным следователей, предварительно признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точных причин смерти малолетних в ближайшее время будет назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего. На место трагедии выехала комиссия под руководством заместителя председателя правительства Тверской области Валентины Новиковой в составе представителей Минсемьи, Минобразования и Минсоцзащиты региона.

По предварительным данным, дети находились на водоеме без сопровождения взрослых. Личности погибших устанавливаются, также выясняется, почему дети оказались одни на водоеме.