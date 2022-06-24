Санкт-Петербург, , 21:38 — REGNUM Зрители петербургского праздника выпускников «Алые паруса» выстроились в очередь, чтобы попробовать меню специально открытых буфетов на Дворцовой площади. Корреспондент ИА REGNUM узнал, что почём.

photo 2022-06-24 21-31-58 Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Буфеты обосновались возле Зимнего дворца. Сегодня они отвечают за то, чтобы выпускники, их родители и другие гости не остались голодными на празднике. Предлагают и сладкое, и мучное.

Так, сладкая вата обойдётся в 150 рублей, пицца в 100 рублей, а за гамбургер придётся заплатить 150 рублей. Запить это предлагают холодным чаем за 130 рублей в бутылкы 0,5 литра. Можно взять и маленький кофе «3 в 1» всего за 50 рублей.

Напомним, что организаторы обещали, что цены в буфетах будут такие же, как и в школьных столовых.

photo 2022-06-24 21-31-58 Татьяна Титаева © ИА REGNUM

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