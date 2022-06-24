Орловский район, Ростовская область, , 21:36 — REGNUM В Ростовской области обнаружили земельный участок сельскохозяйственного назначения, захламлённый бытовыми отходами на площади 1,4 гектара. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Свалка Prylarer

Опасная свалка найдена в Орловском районе. Ответственность за состояние этой территории несёт администрация Островянского сельского поселения. Лабораторные исследования показали, что отходы оказали негативное влияние на плодородие почвы. Кроме того, установлено превышение предельно-допустимых нормативных показателей химических веществ первого класса опасности.

Главе администрации сельского поселения объявлено предостережение и предложено ликвидировать опасную свалку.

Материалы проверки направлены в районную прокуратуру в связи с бездействием местной администрации.