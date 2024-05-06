Мюнхен, Германия, 24 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич опроверг информацию о том, что клуб может подписать 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Кирилл Венедиктов / soccer.ru Криштиану Роналду

«Криштиану Роналду — топ-футболист с выдающейся карьерой. Однако нынешние слухи в СМИ не соответствуют действительности», — цитирует Салихамиджича издание Sky Sport.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Криштиану Роналду принял участие в тридцати матчах, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также португалец получил восемь желтых карточек.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» 31 августа 2021 года из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро.