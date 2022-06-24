Бари, Италия, 24 июня, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Театр Петруцелли в итальянском Бари продолжат приглашать российских артистов, заявил 24 июня глава фонда театра Массимо Бискарди.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

«Мы занимаемся только искусством. Артисты часто становятся жертвами глупости политиков», — отметил Бискарди.

При этом он оговорился, что «поддерживает Украину», но подчеркнул, что артисты не должны иметь к этой проблеме никакого отношения.