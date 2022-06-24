Дерби, Великобритания, , 21:31 — REGNUM 24 июня 36-летний английский специалист Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Дерби Каунти». Об этом 24 июня сообщили на официальном сайте клуба.

Уэйн Руни Networthq.com

По информации источника, Уэйн Руни сам попросил руководство клуба освободить его от обязанностей главного тренера.

Уэйн Руни возглавлял «Дерби Каунти» с ноября 2020 года. По итогам прошедшего сезона клуб, одержав четырнадцать побед, потерпев девятнадцать поражений и набрав 34 очка, занял 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа 2021/22. Стоит отметить, что с «Дерби Каунти» было снято 21 очко из-за финансовых проблем в клубе.