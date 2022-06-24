Дерби, Великобритания, 24 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. 24 июня 36-летний английский специалист Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Дерби Каунти». Об этом 24 июня сообщили на официальном сайте клуба.

Networthq.com Уэйн Руни

По информации источника, Уэйн Руни сам попросил руководство клуба освободить его от обязанностей главного тренера.

Уэйн Руни возглавлял «Дерби Каунти» с ноября 2020 года. По итогам прошедшего сезона клуб, одержав четырнадцать побед, потерпев девятнадцать поражений и набрав 34 очка, занял 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа 2021/22. Стоит отметить, что с «Дерби Каунти» было снято 21 очко из-за финансовых проблем в клубе.