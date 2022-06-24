Стокгольм, 24 июня, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Студия Redbeet Interactive вернула в игру на выживание Raft автономный режим, но разработчики отметили, что он может работать с ошибками. Об этом 24 июня сообщает портал PCGamesN.

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Режим пропал из игры после её выхода из «раннего доступа». В компании пояснили, что убрали его из-за «некоторых технических проблем», ничего не сказав по поводу того, что это за проблемы и когда студия планирует их исправить. После возмущения игроков Redbeet Interactive вернула в игру режим, но при попытке его активации геймеры видят предупреждение о том, что он может работать некорректно.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, полноценный релиз игры состоялся в сервисе Steam 20 июня 2022 года. Разработчики заявили, что патч, обновивший игру до версии 1.0, стал самым большим в истории проекта.