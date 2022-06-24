Берлин, 24 июня, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Бессменный докладчик по Косово в парламенте ЕС Виола фон Крамон Таубадель 24 июня назвала «большим провалом» Саммит ЕС — Западные Балканы, состоявшийся днем ранее.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон-Таубадель

На своей странице в социальной сети политик назвала «катастрофическим сигналом» то, что на саммите не было принято ни одного позитивного решения для стран Западных Балкан.

По словам евродепутата, такое развитие событий радует только Кремль и президента России Владимира Путина.

По словам фон Крамон, лидеры ЕС заставили руководителей зря ездить в Брюссель. Босния и Герцеговина не получила статуса страны-кандидата, Косово — либерализации визового режима, Албания и Северная Македония — начала переговоров.