24 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Россия «использует голод в качестве оружия».

Анна Царькова, , 21:45 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия», сообщает 24 июня РИА Новости.

Михаэль Свертс. Кормление голодных

«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — сказала дипломат в ходе брифинга в Берлине.

По словам главы МИД ФРГ, Российская Федерация якобы «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», а также «блокирует порты» на Черном море.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения слова политика возмутили, они напомнили, что санкции против России, от которых страдает, прежде всего, Запад, ввели западные страны.

«Скоро заявит, что воздух и солнце используем как оружие. Солнце ж тоже мы им экспортируем», — с сарказмом отреагировал Василий.

«Ага, даже санкции сами себе ввели», — с юмором написала Irina T.

«А Запад использует финансовую систему как оружие. И что? Кто чем может, тем и воюет», — отметил Михаил И.

«Что? Уже голодают?..» — недоумевает Елена К.

«Лечебное голодание! Вам же на пользу!» — иронизирует Баzin.

«Сами санкции ввели и Россию обвинили…» — пишет Ирина.

«Запад использует ОРУЖИЕ в качестве оружия против России! Как тебе такое, Бербок?» — задалась вопросом Zalina.

«А они капитализацию Apple пусть едят», — с сарказмом призвал Таран Х.

«Ага, и ещё энергоносители используем. И что вы сделаете?» — смеется Michael.

«В смысле, использует голод? Как «бензоколонка» вообще что-то может против кого-то использовать?» — поинтересовалась с юмором Mari.

«По себе судят. Отродье фашистское», — не выдержал Alexander.

«Вся эта история с энергоресурсами, удобрениями, продовольствием говорит о том, что РФ сильно недооценена, как и ее компании», — заметила Olga A.

«Из Ленинграда услышали и очень удивились. А потом возмутились», — отреагировал Вячеслав.

«Санкции вводят они, а голод используем мы?» — не понимает «какой-то чел».

«Три с половиной элеватора в Одессе прям спасли положение», — написала Евгения А.

«Голод, холод — это новые псевдонимы Петрова и Боширова», — пошутил Максим К.

«Лицемерие Запада не имеет границ…» — отметил Андрей.

«А Россия что, обязана всех кормить?» — спросила Татьяна.

«Потомки нацистов ещё что-то вякают! Многие из них избежали наказания», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Так они же голодают назло Путину. В чем проблема?» — смеется Настя.

«Пусть худеют», — шутит Екатерина Петровна.

«Сытое брюхо к наукам глухо. Похудеют, может умнее будут», — с сарказмом добавила Виктория.

«Лето только началось! Пусть засаживают свои огороды картохой», — с сарказмом прокомментировала новость Елена.

«Европейцы сами довели свою экономику до ручки, теперь виноватых ищут», — пишет Владислав.

«Удивительно слышать от человека, который наложил шесть пакетов санкций против российского народа», — подытожил «Базелюр».