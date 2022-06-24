Лисичанск, ЛНР, , 21:20 — REGNUM Российские военные прорвали оборону ВСУ вокруг города Лисичанска (ЛНР) и блокировали его с юга, говорится в сообщении Минобороны РФ от 24 июня.

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Прорыв осуществили соединения и воинские части группировки войск «Центр». При этом российские военные «разгромили противостоящего противника, и развивая наступление блокировали город Лисичанск с юга».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные и бойцы Народной милиции ЛНР освободили город Горское в ЛНР.

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