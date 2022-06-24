Лисичанск, ЛНР, 24 июня, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Российские военные прорвали оборону ВСУ вокруг города Лисичанска (ЛНР) и блокировали его с юга, говорится в сообщении Минобороны РФ от 24 июня.

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Лисичанск

Прорыв осуществили соединения и воинские части группировки войск «Центр». При этом российские военные «разгромили противостоящего противника, и развивая наступление блокировали город Лисичанск с юга».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные и бойцы Народной милиции ЛНР освободили город Горское в ЛНР.