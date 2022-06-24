Рим, , 21:19 — REGNUM Лидеры стран ЕС на своем саммите начали обсуждать вопрос о «наиболее пострадавших» от последствия реализации антироссийских санкций, подтвердил 24 июня премьер Италии Марио Драги.

Евро Kārlis Dambrāns

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Вопрос был вынесен на обсуждение именно по предложению Драги, который, в свою очередь, получил его от лидера итальянской оппозиции Джорджи Мелони.

По мысли Мелони, таковые наиболее пострадавшие страны ЕС должны получить компенсацию из общего бюджета Евросоюза.

Драги отметил, что лидерам ЕС не удалось сходу определить главных пострадавших, потому что в сложившейся ситуации «много асимметрии» — одни страны испытывают проблемы из-за роста цен на энергию, другие — из-за потока беженцев, третьи больше других помогают Киеву с поставками оружия и т.д.