Москва, 24 июня, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Российские войска и Народная милиция ЛНР завершили разгром группировки украинских нацистов, окруженной в районе Горское-Золотое, сообщил вечером 24 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Погожев ИА REGNUM Котёл

«Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С. В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле».

Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое»

Он уточнил, что речь идёт о Южной группировке «под командованием генерала армии Суровикина С. В». , — сказал Конашенков.