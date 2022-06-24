София, , 21:22 — REGNUM В МИД Болгарии 24 июня прокомментировали заявления премьер-министра Албании Эди Рамы на саммите ЕС-Западные Балканы.

Эди Рама Facebook.com/edirama.al

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в Болгарии подчеркнули, что поддерживали евроинтеграцию Албании еще тогда, когда это не было мейнстримом. Раму обвинили в том, что он скатился в слишком низкий стиль и призвали лучше выбирать слова, чтобы соответствовать статусу политика из страны-кандидата на членство в ЕС. В болгарском МИД отметили, что в дальнейшем намерены придерживаться доброжелательного стиля коммуникации.

Напомним, Рама назвал «позорищем» политику Болгарии в отношении Северной Македонии и вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это позор» — европейских лидеров обвинили в «пугающем бессилии»