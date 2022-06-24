Рим, 24 июня, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги 24 июня отрицательно ответил на вопрос, ожидаются ли изменения в составе правительства в связи с кризисом в основной партии коалиции — «Движение 5 звезд».

Италия

Как сообщалось ранее, глава МИД, экс-лидер «Движения» Луиджи Ди Майо по итогам продолжительных конфликтов с новым руководством партии покинул ее ряды и основал собственную фракцию в парламенте.

Формально, покинув состав своей фракции, Ди Майо не обязан оставлять и пост министра. Драги также отметил, что не считает это вероятным.