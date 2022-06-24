Санта-Моника, США, , 21:08 — REGNUM Акционеры Activision Blizzard проголосовали за то, чтобы оставить Роберта Котика в совете директоров компании ещё на один год. Об этом 24 июня сообщает портал Game Informer.

Бобби Котик Скриншот с YouTube

В опубликованном документе указывается, что в списке голосования было десять кандидатов, 533 703 580 инвесторов проголосовали за Котика, 62 597 199 — против, 2 162 178 человек решили воздержаться от голосования по его фигуре. Результат голосования означает, что Котик сохранит место в совете директоров Activision Blizzard как минимум до июня 2023 года. Отметим, что, как ожидается, примерно тогда же станет известно, решит ли Microsoft оставить его на посту генерального директора компании.

Напомним, на протяжении последнего года Роберт Котик находился под постоянным огнём критики из-за скандалов вокруг Activision Blizzard, связанных с царившей в компании «культурой братков» и практикой домогательств. СМИ, в частности, обвинили менеджера в том, что он якобы знал о происходящем в Activision Blizzard, но не пытался решить проблему.

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