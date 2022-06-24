Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Известный рэпер Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) выпустил новую песню под названием Late To Da Party, сопроводив её выход одноимённым видеоклипом. Об этом сообщил портал «Союз» 24 июня.

Lil Nas X Кадр из клипа Late To Da Party

В ролике музыкант вместе с артистом YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден), также принявшим участие в записи трека, рассказывает о своём роскошном образе жизни со множеством вечеринок и путешествий. В тексте самой композиции Lil Nas X негативно отзывается о премии BET Awards, в которой он не смог поучаствовать в 2022 году, не получив ни одной номинации.

Напомним, 17 сентября 2021 года Lil Nas X выпустил свой дебютный альбом под названием Montero. Пластинка включила в себя 15 треков, а в список гостей попали Джек Харлоу, Элтон Джон, Майли Сайрус и многие другие.

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