Вашингтон, 24 июня, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Известный рэпер Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) выпустил новую песню под названием Late To Da Party, сопроводив её выход одноимённым видеоклипом. Об этом сообщил портал «Союз» 24 июня.

Кадр из клипа Late To Da Party Lil Nas X

В ролике музыкант вместе с артистом YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден), также принявшим участие в записи трека, рассказывает о своём роскошном образе жизни со множеством вечеринок и путешествий. В тексте самой композиции Lil Nas X негативно отзывается о премии BET Awards, в которой он не смог поучаствовать в 2022 году, не получив ни одной номинации.

Напомним, 17 сентября 2021 года Lil Nas X выпустил свой дебютный альбом под названием Montero. Пластинка включила в себя 15 треков, а в список гостей попали Джек Харлоу, Элтон Джон, Майли Сайрус и многие другие.