Москва, 24 июня 2022, 21:06 — REGNUM Соединения и воинские части российской войсковой группировки «Центр» разгромив противника, развили наступление и блокировали с юга город Лисичанск, сообщил вечером 24 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что войска действуют «под командованием генерал-полковника Лапина А. П».
«В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка»,— сказал Конашенков.
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