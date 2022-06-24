Москва, 24 июня, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Соединения и воинские части российской войсковой группировки «Центр» разгромив противника, развили наступление и блокировали с юга город Лисичанск, сообщил вечером 24 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Он уточнил, что войска действуют «под командованием генерал-полковника Лапина А. П.».

«В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка»,— сказал Конашенков.